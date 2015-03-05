Майже у всіх районах Миколаєва провалена чергова хвиля мобілізації

Про це з посиланням на військового комісара в Миколаївській області Олександра Іванова повідомляє Миколаївська облдержадміністрація.

Зокрема, в Казанківському районі мобілізація виконана на 46%, Новобузькому та Кривоозерському - по 43%, Березанському - 39%, Жовтневому - 38%, Єланецькому - 29%, а в районах обласного центру ситуація складається таким чином: Заводський - 22%, Ленінський - 38%, Корабельний - 40%.

При цьому Іванов повідомив, що 40% мобілізаційного ресурсу знаходиться в місті Миколаєві.

За словами військового комісара, в області в перший етап 4-ої хвилі мобілізації потрібно було призвати 2145 людей і 126 одиниць техніки, станом на сьогоднішній день мобілізовано 1404 людини і 61 одиниця техніки. У другий етап буде мобілізовано 940 осіб, вже призвано - 183. За результатами 2 етапу Миколаївська область призве 3085 чоловік, поки план мобілізації виконаний на 52%.

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«Такий результат викликає занепокоєння керівництва держави та Генерального Штабу Збройних Сил України. Такі області як Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська виконали, а в деяких областях, навіть перевиконали план з поставки мобресурсів. Що можна сказати про Миколаївську область, хоча ми і не знаходимося в числі гірших, але результат міг би бути значно кращим», - упевнений військовий комісар.

Він також розповів, що відмінниками по виконанню мобілізаційного плану є Новоодеський (95%) і Веселинівський (85%) райони.

Військовий комісар розповів, що вже відкрито 39 кримінальних виробництв і 255 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Також він відзначив, що за результатами висновків військово-медичних комісій, з 6239 мобілізованих, тільки 2014 - придатні до служби.

У свою чергу начальник управління охорони здоров'я Маргарита Капуста розповіла, що за січень-лютий поточного року оглянуто 8132 мобілізованих, тільки 2882 людини - здорові. За її словами для поліпшення роботи медкомісії в обласному призовному пункті було прийнято рішення про припинення щоденної ротації лікарів.