В Україні починається другий етап четвертої хвилі мобілізації - Міноборони
Станом на 3 березня перший етап четвертої хвилі часткової мобілізації виконаний на 90%, на черзі – новий етап.
Про це на брифінгу повідомила прес-секретар Міністерства оборони України Вікторія Кушнір, передає Еспресо.TV.
"За даними головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу Збройних сил України, перший етап четвертої хвилі мобілізації виконаний на 90%", - повідомила Кушнір.
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За її словами, наразі починається другий етап четвертої хвилі - оповіщення.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Україні розпочалася четверта хвиля часткової мобілізації.
Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.
Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.