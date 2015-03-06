У Вінниці розпочалося засідання суду щодо обрання запобіжного заходу судді Кицюку

Як передає кореспондент УНІАН, суд почав суддя Олександр Олійник.

На початку засідання Кицюк заявив, що наполягає, щоб його інтереси представляли і захищали двоє його заявлених адвокатів.

Водночас він повідомив, що один із адвокатів зараз бере участь у засіданні у справі Оксани Царевич. Тому вважає, що його інтереси будуть представлені не повною мірою.

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Після чого суддя Олійник оголосив перерву до звільнення другого адвоката Кицюка, щоб він зміг прийняти участь у засіданні із захисту свого підзахисного.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Царевич та Кицюка підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декілька осіб у січні минулого року.

Прийняте рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівської «корпоративною етикою» у районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.