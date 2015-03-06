Комбат і його дружина, які постраждали від вибуху в Харкові, знаходяться у важкому стані - лікар

Поранені внаслідок вибуху міни у Харкові командир батальйону «Слобожанщина» Андрій Янголенко та його дружина прооперовані, їх стан медики оцінюють як важкий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лікар-хірург відділення політравми Лікарні швидкої та невідкладної допомоги, куди госпіталізовані постраждалі, Андрій Лелиця.

«Стан їх оцінюється, як важкий. Вони прооперовані. На цей момент знаходяться в реанімації відділення політравми», - сказав він.

Читайте такожОсновна версія слідства по вибуху автомобіля комбата "Слобожанщини" - теракт

За словами хірурга, стан дружини комбата складніший. Лелиця також зазначив, що вони мають мінно-вибухові поранення: у Янголенка — осколкові поранення плеча, у його дружини — проникаюче поранення в грудну клітку.

За словами медика, операції тривали близько 1,5 години, з тіл постраждалих вилучені металеві осколки. Лелиця зазначив, що під час операції були вилучені не всі осколки. На питання, які прогнози щодо одужання комбата та його дружини, хірург сказав: «Ніяких прогнозів не даємо. Стан хворих тяжкий».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня близько 12.00 на вулиці Познанській в Московському районі Харкова стався вибух автомобіля, який належить командиру батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Слобожанщина» Янголенку. В салоні знаходився власник авто та його дружина. Постраждалих з травмами доставлено до 4-ї лікарні. Здоров’ю потерпілих нічого не загрожує.

Читайте такожУ Харкові вибухнув автомобіль комбата "Слобожанщини" (фото, відео)

Обслідуючи прилеглу територію поблизу місця події, правоохоронці виявили міну «СПМ», яка не розірвалася.

Довідка УНІАН. Міна «СПМ» (середня прилипаючи міна) – об’єктна міна фугасної дії радянського виробництва. Використовується для ураження неброньованих об’єктів (наприклад, ємностей, трубопроводів, авіатехніки тощо). Вибухова речовина – тротил. Загальна вага – 3 кг.