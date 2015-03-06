Поблизу місця вибуху автомобіля в Харкові знайдена міна
14:29, 06 березня 2015Суспільство
0 0
Поблизу місця вибуху автомобіля комбата батальйону "Слобожанщина" знайдена міна, яка не розірвалася.
Недалеко від місця вибуху автомобіля знайдена розірвалася міна / dozor.kharkov.ua
Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС в Харківській області. "Обстежуючи прилеглу територію поблизу місця події, співробітники правоохоронних органів виявили міну "СПМ". Зараз ця територія повністю оточена співробітниками міліції. Фахівці вибухотехнічної служби готують її до знешкодження",- йдеться в повідомленні.
Читайте такожОсновна версія слідства по вибуху автомобіля комбата "Слобожанщини" - теракт
На місці вибуху триває збір речових доказів.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху мікроавтобуса в Харкові постраждали командир спеціального батальйону патрульної служби міліції "Слобожанщина" Андрій Янголенко і його дружина. Основна версія слідства - теракт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter