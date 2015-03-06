Поблизу місця вибуху автомобіля в Харкові знайдена міна

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС в Харківській області. "Обстежуючи прилеглу територію поблизу місця події, співробітники правоохоронних органів виявили міну "СПМ". Зараз ця територія повністю оточена співробітниками міліції. Фахівці вибухотехнічної служби готують її до знешкодження",- йдеться в повідомленні.

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На місці вибуху триває збір речових доказів.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху мікроавтобуса в Харкові постраждали командир спеціального батальйону патрульної служби міліції "Слобожанщина" Андрій Янголенко і його дружина. Основна версія слідства - теракт.