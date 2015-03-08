8 березня погода подарує українцям тепло до +12 і сонце

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У святкову неділю, 8 березня, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6 морозу, вдень +4 - +9 тепла, на Закарпатті до +12.

У Києві - без опадів; температура вночі опуститься 1-3 морозу, а вдень підніметься до +6 - +8 тепла.

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У понеділок, який також є цього року в Україні вихідним вдень, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, в Карпатах та східних областях до 6 градусів морозу; вдень 9-14 градусів тепла, у східній, місцями і в південній частині 4-8 градусів тепла.