У Донецьку бойовики заарештували директора шахти ім. Засядька, на якій 4 березня стався вибух

У Донецьку «за підозрою в порушенні правил гірничих робіт» заарештовано директора шахти імені Засядька, де 4 березня стався вибух.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на терористів, які утримують місто.

"Суд заарештував керівника підприємства на два місяці, задовольнивши клопотання слідчих прокуратури", - повідомили в терористичній організації «ДНР».

Прізвище і ім'я директора в прокуратурі не уточнили.

7 березня очільник терористичної організації «Донецька народна республіка» Олександр Захарченко заявив, що вибух на шахті імені Засядька 4 березня міг бути диверсією.

Також Захарченко стверджував, що основна частина вугілля, яку видобували на шахті, продавалася в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті ім. Засядька в Донецьку стався 4 березня. За останніми даними, в результаті аварії загинули 34 гірника. При цьому терористична організація «ДНР» відмовилася від допомоги українських рятувальників, які були готові виїхати на шахту.

Довідка УНІАН. Шахта ім. Засядька є одним з найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками шахти є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,53% акцій) і організація орендарів шахти (83,43% акцій).