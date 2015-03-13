Співробітники ФСБ обшукують квартири журналістів у Криму та вилучають їх комп'ютери - ЗМІ

Як розповіла Андрієвська, батьки їй зателефонували рано вранці по телефону і повідомили про візит до них співробітників ФСБ, які вилучили комп'ютер її батька. Про це повідомляють Крим.Реалії.

«Ми завжди тримали зв'язок по скайпу, але оскільки комп'ютер був вилучений, їм довелося дзвонити мені по телефону. Батькові пред'явили рішення Сімферопольського суду, в якому сказано, що проти мене порушено кримінальну справу за матеріал, в якому нібито містяться заклики до скинення влади в Криму», - розповіла Андрієвська.

За її словами, мова йде про матеріалі на сайті «Центру журналістських розслідувань», опублікований ще в жовтні.

«Стаття розповідає про волонтерів батальйону «Крим», про те, що це за організація, як вони працюють, але там немає ніяких закликів до повалення влади на півострові», - зазначила журналістка.

«Я сподіваюся, що моїх батьків до цієї справи не будуть залучати і намагатися таким чином тиснути на мене», - додала Андрієвська.

Одночасно про обшук в квартирі за місцем прописки кореспондента Наталії Кокоріної в Сімферополі також повідомляє «Центр журналістських розслідувань», де вона працює.

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«Підстави для проведення обшуку невідомі - зв'язку з журналісткою, після того, як вона зайшла в квартиру, немає, далі під'їзду будинку співробітники ФСБ нікого не пропускають», - пише видання.

Раніше Наталія Кокоріна повідомила колегам , що близько восьмої години ранку її попросили приїхати на квартиру батьків (вона проживає окремо).

«Вранці зателефонував чоловік, представився дільничним Київського району і повідомив, що двері квартири, в якій я прописана і живуть мої батьки, розкрита. У батьків телефони були відключені», - розповіла Кокоріна.

Видання також спробувало зв'язатися з нею по телефону, але вона не відповідає.