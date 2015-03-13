Замість ПТУ в Україні створять регіональні центри професійної освіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

За його словами, відповідний законопроект проходить узгодження в уряді.

Законопроектом, зокрема пропонується врегулювати питання удосконалення управління професійною освітою шляхом делегування відповідних функцій місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, що сприятиме посиленню їхньої ролі у формуванні робітничого потенціалу країни.

Читайте такожМіносвіти хоче організувати вивчення англійської у літніх таборахЯк сказав Квіт, в Україні функціонують близько 1200 закладів профтехосвіти, і практично всі вони почали функціонувати в радянські часи, тому зараз їхня мережа не відповідає сучасним потребам.

"Є потреба не просто в оптимізації, а в тому, щоб привести нашу мережу і перелік професій, які готуються у закладах української професійно-технічної освіти, до потреб сучасної економіки. Я хочу підкреслити, що мова не йде про необхідність скорочення, а про те, що ми повинні мати таку мережу закладів, які б відповідали потребам сьогодення", - наголосив міністр, зазначивши, що для України найкращим буде нідерландський досвід.

"Вони також мали дуже велику мережу, але створили регіональні багатопрофільні центри професійної освіти... Тобто, на зміну невеликим закладам, які мають один профіль, вони перейшли до багатопрофільних великих закладів", - повідомив Квіт.

За словами Квіта, в кожній області України буде створено спеціальні ради, які матимуть легальний статус. До цих рад входитимуть представники закладів профтехосвіти, місцевої влади, місцевого бізнесу та індустрії. "І ці люди, які зацікавлені у розвитку професійно-технічної освіти, будуть визначати, які професії потрібні, що потрібно розвивати, і вони будуть мати можливість і повноваження об'єднувати дрібні однопрофільні заклади у великі однопрофільні... Таким чином, ми сподіваємось, що з того великого переліку закладів професійно-технічної освіти ми в перспективі будемо мати кілька десятків великих закладів, які орієнтуються на ринок праці та на перспективи розвитку української індустрії", - сказав Квіт.

Міністр висловив сподівання, що нова система професійно-технічної освіти почне функціонувати з початку нового навчального року. "Я сподіваюсь, що це буде відбуватись досить швидко... Сподіваюсь, що з початком навчального року ми будемо мати зовсім іншу систему", - сказав він.