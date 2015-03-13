До Савченко попри домовленості не пропускають українських медиків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державного управління справами.

За словами заступника головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні «Феофанія» Андрія Строканя, делегація медиків, яка сьогодні зранку прилетіла до Москви, досі стоїть перед СІЗО.

«Поки що до нас ніхто не вийшов, і чи потрапимо ми до Надії Савченко, невідомо», - зазначив він.

Серед українських лікарів, які мають оглянути Савченко, - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія», професор Наталія Харченко, заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні «Феофанія», лікар анестезіолог-реаніматолог Строкань та завідувач кафедри неврології Національного медуніверситету ім. Богомольця, невропатолог, професор Лариса Соколова.

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Довідка УНІАН. Льотчиця Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Наприкінці січня 2015 року Савченко також обвинуватили у незаконному перетині російського кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.

Савченко від 15 грудня 2014 року голодувала на знак протесту проти незаконного ув'язнення у Росії. На початку березня стан її здоров'я погіршився.

5 березня у Федеральній службі виконання покарань РФ заявили, що Савченко не відмовилася від голодування, але погодилася пити курячий бульйон для підтримки здоров'я.

Адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що льотчиця виходить з голодування за рекомендаціями українських лікарів і відмовилася пити бульйон. Він повідомив, що адвокати привезли Савченко спеціальне харчування. 11 березня адвокат Савченко повідомив, що самопочуття його підзахисної після часткової відмови від голодування не покращилося.

12 березня інший адвокат Ілля Новіков заявив, що до Савченко будуть допущені українські лікарі.