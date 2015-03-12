Росія дозволила українським лікарям оглянути Савченко - адвокат

Про це Радіо Свобода повідомив один з адвокатів української льотчиці Ілля Новіков.

«Найголовніша новина, яку ми отримали, це те, що російська сторона дала добро на приїзд до Москви делегації лікарів з Києва. Ми чекаємо, що це станеться в один з найближчих днів. Нам повідомляють, коли саме це буде, але є інформація про те, що консульство України в Москві отримало підтвердження того, що така зустріч відбудеться в дуже короткі терміни. Ми покладаємо на неї великі надії, тому що отримати об'єктивну інформацію від російських медиків про її поточний стан не є можливим», – сказав Новіков, додавши, що остання довідка, яку отримали адвокати Савченко, зараз датована 3 березня.

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За словами Новікова, у Надії Савченко загострення панкреатиту і їй зараз вкрай потрібно кваліфіковане обстеження фахівців.

У свою чергу радник президента України Ольга Богомолець підтвердила, що українські лікарі, серед яких є гастроентерологи, готові вилетіти до Москви.

Як повідомляв УНІАН, Савченко з 15 грудня 2014 голодувала на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Протягом останніх днів стан її здоров'я погіршився.

5 березня в Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодування, але погодилася пити курячий бульйон для підтримки здоров'я.

Адвокат Савченко Марк Фейгін раніше повідомив, що льотчиця виходить з голодування за рекомендаціями українських лікарів. Він повідомив, що адвокати привезли Савченко спеціальне харчування.