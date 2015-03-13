До Савченко не пускають українських лікарів, щоб приховати реальний стан її здоров'я - сестра

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомила сестра Надії Віра Савченко.

“Кожен день у Надії блювота, її ховають від українських лікарів, щоб приховати реальний стан її здоров'я”, - сказала Віра та наголосила, що її сестру намагаються нагодувати твердою їжею, що небезпечно для людей, які голодували тривалий час.

Вона зазначила, що відмову відвідати Надію пояснюють необхідністю перевірити, чи українські лікарі мають необхідний рівень професіоналізму, хоча вони відомі не лише в Україні, але й за кордоном.

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За словами Віри, до її сестри з Києва прибули заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні “Феофанія” Андрій Строкань, головний позаштатний фахівець Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності “гастроентерологія” Наталія Харченко та невропатолог Лариса Соколова.

“Зараз ми стоїмо під СІЗО “Матросская тишина”, нас не пускають”, - сказала Віра.

Як повідомляв УНІАН, українські лікарі з відповідними дозволами прибули до СІЗО о 12.00 за київським часом, але досі не змогли потрапити до Савченко.