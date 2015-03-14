Українським лікарям вдалося потрапити до Савченко

Українським лікарям вдалося потрапити до української льотчиці Надії Савченко у Москві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter.

"Завдяки спільним зусиллям, від Порошенко до нашого консула в Москві, українські лікарі вже з Надією", - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердив власному кореспонденту УНІАН у РФ керівник консульського відділу при посольстві України в РФ Геннадій Брескаленко.

«На даний момент питання вирішилося, і наші лікарі увійшли в СІЗО «Матросская тишина», де почнуть медичний огляд Надії», - сказав Брескаленко.

Як повідомляв УНІАН, українські лікарі з відповідними дозволами прибули до СІЗО вчора, 13 березня, о 12.00 за київським часом, але до сьогоднішнього дня не могли потрапити до Савченко.

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Нагадаємо, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Савченко з 15 грудня голодує на знак протесту проти незаконного ув`язнення в Росії. Упродовж останніх днів стан її здоров`я погіршився.

Сьогодні, 5 березня, у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодовки, але погодилася пити курячий бульйон для підтримання здоров`я.