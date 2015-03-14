Радник міністра інформполітики: ФСБ знищує свободу слова в Криму

Затримання і обшуки Федеральною службою безпеки (ФСБ) Російської Федерації журналістів кримського Центру журналістських розслідувань є тиском на незалежне ЗМІ.

Про це заявив радник Міністра інформаційної політики України Сергій Костинський, повідомляють у прес-службі Міністерства інформаційної політики.

«Враховуючи, що справу порушено за матеріалом автора, який близько року не проживає в Криму, а також давність самої публікації, дії ФСБ можна оцінити як тиск», - заявив Сергій Костинський.

Читайте такожОкупанти затримали у Сімферополі активіста через "заборонену" синьо-жовту стрічку

Радник Міністра вважає, що «зачистка інформаційного простору Криму, яка послідовно здійснюється ФСБ з 3 березня 2014 року, веде до повного знищення в регіоні свободи слова».

Нагадаємо, що 13 березня співробітники ФСБ здійснили слідчі дії відносно двох журналістів кримського інформаційного агентства «Центр журналістських розслідувань». Редактор інтернет-видання Наталія Кокоріна була затримана на 6 год. в якості свідка. У квартирі за місцем її прописки був проведений обшук. Ще один обшук ФСБ провела в квартирі батьків Анни Андрієвської, колишнього редактора Центру. У ній журналістка не проживала понад 10 років.