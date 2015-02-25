У Криму продовжується тиск на ЗМІ - правозахисники

Про це йдеться у звіті Кримської польової місії з прав людини за січень 2015 року, розміщеному на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"У Криму продовжується тиск на ЗМІ у формах відмови в реєстрації, обшуків, конфіскації і псування майна, відмови у продовженні оренди приміщень, затриманні журналістів і погроз на їхню адресу", - йдеться у звіті.

Так, 22 січня стало відомо, що Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) відмовила у реєстрації інформаційному агентству "QHA". З повідомлення про відмову в реєстрації не ясно, на якій підставі ухвалене це рішення – Роскомнагляд посилається тільки на ст. 13 Закону "Про ЗМІ", яка лише констатує право уповноважених органів відмовляти за певних умов у реєстрації.

26 січня на телеканалі АТР пройшов обшук із залученням великої кількості озброєних співробітників ЗМОП, який спричинив короткострокове припинення аналогового мовлення і паралізував на один день роботу інформаційної служби новин АТР. Підставою для проведення обшуку стали оперативні дані про те, що на телеканалі є матеріали, які мають відношення до розслідування кримінальної справи №2014467091 за фактом смерті двох осіб під час подій 26 лютого 2014 року перед Верховною Радою АРК, тоді як адміністрація телеканалу на запит органів слідства повідомила, що всі матеріали знищені.

Читайте такожКримські татари поки не будуть проводити Курултай"Водночас вагомих підстав для залучення до слідчих дій, які проводили співробітники Слідчого комітету РФ і Центру протидії екстремізму, озброєних співробітників ЗМОП, не було. Під час проведення слідчих заходів відмічені факти перешкоджання журналістській діяльності співробітників телеканалу", - йдеться у звіті.

Наголошується, що представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засудила рейд представників силових структур Криму на телекомпанію ATR у Сімферополі, вважаючи це втручанням у роботу вільних і незалежних ЗМІ.

28 січня перед проведенням судового засідання, пов'язаного з громадянством Олександра Кольченка, оператора телеканалу "Чорноморська" не допустили до будівлю Київського районного суду м. Сімферополя. Охорона мотивувала свою відмову відсутністю рішення судді про дозвіл на відеозйомку, аргументи про зйомку загальних планів усередині суду, а не самого судового засідання, до уваги не взяли.

29 січня закінчився термін подачі документів для участі в конкурсі "На отримання права здійснювати наземне ефірне мовлення з використанням конкретних радіочастот на території нових суб'єктів Російської Федерації – Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь", який запланований у рамках засідання Федеральної конкурсної комісії з телерадіомовлення 25 лютого 2015 року. Для участі в конкурсі необхідно було надати свідоцтва про реєстрацію засобу масової інформації (радіоканалу), а також універсальну ліцензію на радіомовлення, в якій вказана робота - радіомовлення радіоканалу.

"Рівноправна участь кримських радіомовників у конкурсі, а також надання необхідних для участі в конкурсі документів на даний час неможливе – ще не всі радіомовники зареєстровані як ЗМІ", - йдеться у звіті і наголошується, що універсальну ліцензію на радіомовлення радіоканалу ніхто з радіо мовників Криму не має.

Також Адміністрація Чорноморської телерадіокомпанії завершила аналіз технічного стану устаткування, яке було повернено після вилучення в рамках забезпечення господарського спору телеканалу з радіо-телевізійним передавальним центром. Визначити точну суму збитку, що виник в результаті вилучення устаткування, не вдалося, проте встановлено, що частина комп'ютерів повернені недоукомплектованими (на одному комп'ютері відсутній жорсткий диск на 3 Тбайт, на іншому – звукова карта вартістю близько 600 у.о.), а також у некомплектному стані повернено все знімальне устаткування – на всіх камерах відсутні акумуляторні батареї, на деяких зникли карти пам'яті, мікрофони й інші елементи.

Крім того, встановлено, що за час зберігання вилученого устаткування, жорсткі диски персональних комп'ютерів знімалися, ймовірно, для копіювання інформації, що зберігається на них.

*** Кримська польова місія здійснює свою моніторингову діяльність на Кримському півострові з 5 березня 2014 року, і є результатом об'єднання зусиль низки правозахисних організацій з України, Росії, інших країн СНД, а також міжнародних організацій.

Висновки побудовані на результатах збору інформації "з перших рук" (спостереження за ситуацією і подіями в Криму, інтерв'ювання представників ключових цільових груп), моніторингу ЗМІ, аналізу подій і законодавчої бази, а також на основі офіційних статистичних даних.

Кримська польова місія щомісяця готує аналітичний звіт з аналізом ситуації в області прав людини в Криму після анексії півострова у 2014 році.