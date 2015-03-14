Бойовики "ДНР" хочуть налагодити автобусне сполучення з Сочі та Петербургом

З наступного тижня бойовики з самопроголошеної "ДНР" вводять новий автобусний маршрут Донецьк - Сочі (РФ). Про це йдеться в повідомленні "міністерства транспорту" невизнаної республіки, передає "Остров".

Дозвіл на перевезення від бойовиків отримало підприємство "Люкс-Експрес". Рейс буде здійснюватися один раз на тиждень.

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Також в графік руху введено два додаткові рейси сполученням Донецьк-Москва.

У "ДНР" також заявили про плани зв'язати "республіку" з Санкт-Петербургом, Кримом і Південною Осетією.