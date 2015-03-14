Затриманих у Криму активістів відпустили і вручили їм застереження

Затриманого в Сімферополі за українську символіку активіста Олександра Кравченка після того, як кілька годин протримали в райвідділі поліції і в центрі з протидії екстремізму, відпустили і вручили застереження.

Про це кореспондентові Крим.Реалії по телефону повідомив сам Кравченко.

Він також сказав, що разом з ним був затриманий інший активіст Леонід Кузьмін, який також прийшов до пам`ятника Шевченка, щоб поспілкуватися з журналістами. Його теж возили з райвідділу поліції в центр з протидії екстремізму і назад.

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«У центрі з протидії екстремізму нам вручили застереження про те, щоб ми поводилися добре», – сказав Кравченко.

При цьому, як зазначив у розмові активіст, причина затримання Кузьміна незрозуміла, оскільки у нього не було української символіки, що послужило приводом для затримання Кравченка.

Вранці, 14 березня, в Сімферополі затримали активіста Олександра Кравченка. Співробітники поліції затримали його за українську символіку.

Крім цього «самооборона» затримала в Сімферополі журналіста польського телеканалу Polsat News Томаша Кулаковського. Це сталося в той момент, коли знімальна група записувала інтерв`ю з активістом Олександром Кравченком.

Польського журналіста відвезли до місцевого МВС, але після перевірки документів відпустили.

Олександра Кравченка, Леоніда Кузьміна і Вельдара Шукурджиєва було задержано на акції пам`яті Тараса Шевченка 9 березня. Після цього, 12 березня, відбувся суд, на якому активістам винесли покарання за використання української атрибутики, – наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції. Активістам судом призначено обов`язкові роботи тривалістю 40 годин кожному.