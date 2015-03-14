Лікарі кажуть, що Савченко вже набрала кілька кілограмів: "Настрій у неї бойовий"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомили українські лікарі після відвідин нашої льотчиці в московському СІЗО-1 ”Матроська тиша”.

”Вихід з голодування завжди набагато небезпечніший, ніж навіть певний час голодування. У цьому виході були важкі нюанси, ми найбільше цього боялися, коли сюди їхали. Але на даний момент вона у відносно задовільному стані. Якщо це триватиме так, як є, то будемо сподівається, що все буде добре”, - сказав заступник головного лікаря клінічної лікарні ”Феофанія” Андрій Строкань.

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Водночас професор, член-кореспондент Національної академії наук України Наталя Харченко підкреслила, що на даний момент загрози для життя Савченко немає. ”Загроза життю - гарантії дає Господь Бог. Я як лікар загрози для життя при триваючому виході з голодування, правильному виході, у Надії на сьогоднішній день не бачу”, - сказала вона.

Харченко підкреслила, що одна з рекомендацій української сторони була, щоб весь період, поки Надія виходить з голодування, а цей період повинен дорівнювати часу голодування - це майже два місяці, вона повинна перебувати в лікарні під спостереженням лікарів з постійним моніторингом показників її здоров`я.

”Нам сьогодні вдалося поговорити і подивитися історію хвороби, поговорити з Надією Савченко. Перш за все я хочу сказати, що це дуже мужня жінка, яка не схильна розповідати про свої переживання або про свої відчуття. Стан у Наді, на щастя, задовільний, скарг на момент нашої розмови вона не висувала. Вона почала приймати їжу, і це дуже тривалий серйозний процес виходу з голоду. Вона це розуміє, потроху приймає їжу, на сьогоднішній день її стан дещо покращився, оскільки прийом їжі дає їй сили жити. Вона любить Україну і попросила переказати всім вітання”, - сказала Харченко.

За її словами, російські лікарі на правильному шляху, і вони знайшли повне взаєморозуміння.

”Ми зустріли розуміння з боку лікарів. Ті питання, які на наш погляд, були не зовсім правильними, ми обговорили і знайшли єдину тактику, відкоригувавши хід виведення Наді з голоду. Я сподіваюся, що всі ці рекомендації будуть виконуватися”, - сказала Харченко.

За її словами, вага у Савченко стала на кілька кілограмів більшою.

”Настрій у неї бойовий - вона оптиміст і боєць”, - сказала лікар.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські лікарі більше 5 годин оглядали в СІЗО Савченко.

Напередодні, 13 березня, їх не пустили до полоненої української льотчиці.

Сьогодні лікарів доставив до СІЗО начальник консульського відділу при посольстві України в Москві Геннадій Брескаленко.

Він зазначив, що зустріч стала можливою завдяки сприянню уповноваженого з прав людини в РФ Елли Памфілової.