Українські лікарі: Савченко має постійно перебувати під наглядом медиків

Про це повідомила головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «гастроентерологія», професор Наталія Харченко за підсумками огляду Надії Савченко.

«Загалом ми були у СІЗО, де утримується Надія, п’ять годин. На момент огляду стан у неї був задовільний. Вона дуже мужньо тримається», - цитує Харченко прес-служба ВО «Батьківщина».

За словами гастроентеролога, українські медики детально вивчили документи, поспілкувалися з російськими лікарями.

«Увесь час виходу з голодування - а це стільки ж, скільки тривало саме голодування, - Надія повинна перебувати у лікарні під пильним наглядом медиків», - зазначила лікар.

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Вона також повідомила, що українські медики всі рекомендації з приводу правильного виходу з голодування Надії надали російським колегам.

Серед українських лікарів, які сьогодні оглянули Савченко, був також заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні «Феофанія», лікар анестезіолог-реаніматолог Андрій Строкань та завідувач кафедри неврології Національного медуніверситету ім. О.О.Богомольця, невропатолог, професор Лариса Соколова.

Як повідомляв УНІАН, українські лікарі прибули до Москви 13 березня, проте вчора протягом цілого дня їх не допустили до Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

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Наприкінці січня 2015 року Савченко також звинуватили в незаконному перетині російського кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала Савченко до ПАРЄ.

Савченко з 15 грудня 2014 року голодувала на знак протесту проти незаконного ув‘язнення в Росії. На початку березня стан її здоров`я погіршився.