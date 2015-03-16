У Міноборони пообіцяли суворо покарати винних у ДТП в Костянтинівці, у якому загинула дитина

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Сьогодні у Костянтинівці військовослужбовець однієї із військових частин Збройних сил України не впорався з керуванням транспортного засобу і скоїв наїзд на перехожих. Внаслідок ДТП були травмовані мати і неповнолітня дитина. Травмованій жінці була надана перша медична допомога, вона перебуває у лікарні. Від отриманих ушкоджень 8-річна племінниця травмованої жінки померла. З метою з’ясування причин та обставин ДТП до місця події терміново направлено оперативну групу військовослужбовців Генерального штабу ЗСУ. Про скоєне ДТП поставлено до відома військову прокуратуру, сказано в повідомленні.

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За результатами проведення розслідування винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

"Окрім того, за відсутність належного контролю будуть покарані відповідні командири", - наголосили у Міноборони.