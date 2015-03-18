В Україні 26 березня установлено Днем Національної гвардії
Президент Петро Порошенко своїм указом встановив День Національної гвардії України, який буде відзначатися щорічно 26 березня.
Як повідомили в прес-службі президента, таке рішення глава держави прийняв, враховуючи значення і роль Національної гвардії у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку.
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Згідно з указом від 18 березня визнано таким, що втратив чинність, указ президента від 26 березня 1996 року "Про День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України".
Як повідомлялося, в березні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про створення Національної гвардії України як військового формування з правоохоронними функціями, яке входить в систему МВС.