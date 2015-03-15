Нацгвардійці батальйону імені Кульчицького отримали нагороди від імені президента України



Як повідомила прес-служба глави держави, 13 березня Петро Порошенко підписав Указ про нагородження шістьох бійців Нацгвардії за особисту мужність і відвагу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Так, орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено підполковника Романа Мамайсура, орденом ”За мужність” III ступеня – підполковника Віктора Толочка, орденом Данила Галицького – лейтенантів Віктора Антоненка та Аліма Яркулова, медаллю ”За військову службу Україні” – сержанта Віктора Косяка та старшого солдата Дмитра Токаря.

Нацгвардійцям вручили пам’ятні знаки за високі показники бойової готовності та відмінне ставлення до виконання своїх обов’язків.

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Бійців батальйону особисто привітав виконуючий обов’язки командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан. Він відзначив важливість створення та функціонування батальйону, високий патріотизм та бойовий дух військовослужбовців.

Крім бійців, командуванням Нацгвардії були відзначені підприємці-волонтери, які з перших днів підтримували бійців усім необхідним. Іменною зброєю «Форт» вітчизняного виробництва були нагороджені голова районної адміністрації Любов Шамрай, директор ТОВ «СК Восток» Андрій Ровчак та власник фермерського угіддя «Колос» Микола Денисов.

Святкування провели під час ротації в зоні АТО, аби забезпечити повну присутність добровольчого підрозділу, зазначили в прес-службі.