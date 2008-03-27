Операція з пошуку українських моряків втратила статус рятувальної

08:30, 27 березня 2008
Суспільство
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Китай більше не ризикуватиме життями водолазів

Це означає, що китайська влада більше не ризикуватиме життями водолазів, аби знайти живих українців у затонулому судні "Нафтогаз-67". Двоє водолазів ледь не загинули напередодні через складні умови роботи в гонконзькій протоці.

Тепер основні зусилля будуть спрямовані на те, аби підняти корабель з 37-метрової глибини і просто дістати тіла. Наразі невідомою залишається доля ще 16 моряків.

Напередодні упізнані два українці, яких вдалося підняти на поверхню. Це моторист, кримчанин Олександр Піскунов, та матрос Олександ Кардаш, який мешкав у Миколаєві. Компанія "Чорноморнафтогаз", які належить судно, оголосила жалобу на підприємстві та організувала перерахунок грошей сім’ям загиблих. За день на спеціальний рахунок переведено півмільйона гривень.

ICTV

 

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