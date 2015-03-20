ДСНС: Місцеве населення продовжує залишати прифронтові території Донбасу

Жителі прифронтових територій Донбасу продовжують залишати свої домівки, за останні два дні виїхала 251 особа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра на брифінгу в Києві.

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«Місцеве населення прифронтових територій у Донецькій та Луганській областях продовжує залишати небезпечні території та шукати притулок в інших регіонах України. Разом з тим, зазначу, що масового виїзду людей з тих територій не спостерігається», - сказала вона.

Так, за словами, Бистрої, за останні два дні виїхав 251 житель Донецької області, серед них двоє дітей шкільного віку і двоє літніх людей, що не можуть самостійно пересуватись.