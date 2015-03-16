Жителі окупованого Донбасу продовжують залишати свої будинки - ДСНС

Жителі окупованих територій сходу України продовжують залишати свої домівки, проте збільшення потоку виїжджаючих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

Читайте такожБойовики зменшили активність обстрілів і посилили розвідку біля Маріуполя

"Жителі населених пунктів, розташованих у зоні проведення АТО, а також з окупованих територій продовжують залишати свої оселі. Разом з тим, збільшення кількості переміщених осіб останнім часом не спостерігається. Останнім часом до транзитних пунктів у Костянтинівці та Слов'янську і до регіонального штабу в Донецькій області звернулися 634 людини, з них 11 дошкільнят та 10 осіб з обмеженими можливостями", - сказала Бистра.