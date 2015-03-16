Жителі окупованого Донбасу продовжують залишати свої будинки - ДСНС
Разом з тим, збільшення кількості переміщених осіб останнім часом не спостерігається.
Жителі окупованих територій сходу України продовжують залишати свої домівки, проте збільшення потоку виїжджаючих немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.
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"Жителі населених пунктів, розташованих у зоні проведення АТО, а також з окупованих територій продовжують залишати свої оселі. Разом з тим, збільшення кількості переміщених осіб останнім часом не спостерігається. Останнім часом до транзитних пунктів у Костянтинівці та Слов'янську і до регіонального штабу в Донецькій області звернулися 634 людини, з них 11 дошкільнят та 10 осіб з обмеженими можливостями", - сказала Бистра.