На вихідних погода в Україні порадує весняним теплом і сонцем

Вночі в межах України 0-5 тепла, на заході та півночі місцями до 2 градусів морозу. Лише вдень 22 березня в західних областях похолоднішає до 0-6 градусів тепла. Протягом вихідних буде домінувати суха сонячна погода. Лише 21 березня на крайньому півдні очікуються дощі, а вдень 22 березня на захід атмосферний фронт принесе дощ і мокрий сніг, повідомляє «Оpogode».

У західній частині переважно без опадів, лише вдень 22 березня очікуються дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 8-14 градусів тепла. Вдень 22 березня похолодає до 0-6 тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями до 2 морозу, вдень 6-12 градусів тепла.

У центральній частині буде переважно сухо. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 8-14 градусів тепла.

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У східних областях - без опадів. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 7-13 градусів тепла.

У південній частині очікується суха погода, лише 21 березня в Криму пройдуть дощі. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 8-14 градусів тепла.

У Києві 21-22 березня очікується суха переважно сонячна погода, лише ввечері 22 березня почнуться опади. Температура повітря вночі 0-2 тепла, вдень 7-11 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.