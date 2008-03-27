Микола Вересень запросить до студії художницю Гаяне Атаян

12:04, 27 березня 2008
Суспільство
302 0

Сьогодні 27  березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь  Гаяне АТАЯН - художниця, дочка відомої художниці Тетяни Яблонської. Гаяне у судовому порядку намагається спростувати належність пензлю її матері ряду полотен, котрі мистецька галерея «Естамп» експонувала ще в 2004 році у приміщенні Київського музею російського мистецтва, видаючи підроблені картини за оригінальні. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  28   березня о 18.40

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter