Микола Вересень запросить до студії художницю Гаяне Атаян

Сьогодні 27 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Гаяне АТАЯН - художниця, дочка відомої художниці Тетяни Яблонської. Гаяне у судовому порядку намагається спростувати належність пензлю її матері ряду полотен, котрі мистецька галерея «Естамп» експонувала ще в 2004 році у приміщенні Київського музею російського мистецтва, видаючи підроблені картини за оригінальні. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 28 березня о 18.40