Суд заарештував чотирьох учасників масових заворушень у Костянтинівці

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, сьогодні суд заарештував четвертого з них. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Раніше суд заарештував трьох активних учасників заворушень. Двох чоловіків підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення), ще одного – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Прокуратурою для розслідування фактів масових заворушень створено групу процесуальних керівників, які контролюють хід досудових розслідувань. Слідчими допитуються свідки, вивчаються відео- та фотоматеріали з метою встановлення організаторів та активних учасників подій, які грубо порушували громадський порядок у місті та спровокували масові заворушення, що призвело до знищення державного майна.

Процесуальне керівництво досудових розслідувань здійснює прокуратура Донецької області. Хід розслідування проваджень перебуває на особистому контролі в.о. прокурора Донецької області Олександра Лівочки.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Костянтинівці сталася ДТП за участю бойової машини десанту під керуванням українських військовослужбовців. Під колеса БМД потрапили троє пішоходів. 8-річна дівчинка загинула на місці. Жінка і дитина у візку були госпіталізовані.

У той самий день були затримані двоє військових, з вини яких сталася аварія.

Стихійний мітинг, що почався на місці загибелі дитини, призвів до заворушень біля будівлі, де мешкають українські військові.