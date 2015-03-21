Наступного тижня у Криму можна буде почути українське радіо.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

За його словами, відомство на своєму сайті оприлюднить частоту, на якій можна буде почути українські програми на окупованій території.

«У вівторок ви побачите на офіційному сайті Міністерства інформаційної політики координати і частоту, на якій буде мовити в Криму українська радіостанція. І я думаю, що багато зусиль доведеться витратити російському агресору для того, щоб заглушити цей сигнал. Думаю, що в них нічого не вийде», – зазначив міністр.

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«У нас є розроблені програми щодо покриття Криму, майже всього півострову, українськими радіостанціями», – додав Стець.

Українські телеканали зникли з аналогового мовлення в Криму у березні 2014 року, після анексії півострова Росією.