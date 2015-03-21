У цей день рік тому Рада Федерації Росії ратифікувала договір про анексію Криму

Рада Федерації РФ 21 березня 2014 року ратифікував так званий «договір» про прийняття до складу РФ Автономної Республіки Крим, підписаний всупереч усім нормам міжнародного права.

Документ був прийнятий більшістю голосів на його підтримку висловилися 155 членів верхньої палати російського парламенту. Проти і тих, хто утрималися, не було.

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У Криму 16 березня 2014 року пройшов незаконний референдум про статус автономії, на якому сепаратисти «підрахували», що більше 96% виборців висловилися за входження Криму до складу Росії.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року підписав з незаконною владою Криму договір, згідно з яким "республіка Крим вважається прийнятою в Російську Федерацію".

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Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що за рік окупації Крим перетворився на півострів страху.