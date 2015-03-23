За кордоном стартував прийом заяв від українців на оформлення біометричних паспортів

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, розгляд цих клопотань та рішення за ними приймаються у терміни, визначені законодавством України.

При цьому найближчим часом МЗС буде отримано та відправлено до закордонних дипустанов останню партію персоналізованих закордонних паспортів зразка 2007 року, клопотання про оформлення яких подавалися до дипустанов раніше.

Водночас, робота, яка проводиться МЗС України з метою початку оформлення у закордонних дипломатичних установах біометричних проїзних документів, враховуючи передбачені законодавством терміни (протягом першого півріччя 2015 року), відбувається у визначені строки.

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«Практична реалізація цього завдання залежить від строків розробки Державною міграційною службою України програмного модуля, який забезпечить взаємодію (обробку та передачу персональних даних) відомчих систем МЗС та ДМС. За інформацією ДМС, розробку модуля буде завершено до середини квітня ц.р.», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прийом заявок на оформлення біометричних паспортів розпочався в Україні 12 січня 2015 р.

Запровадження в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є однією з ключових умов лібералізації візового режиму ЄС для України, проте подорожі до європейських країн без віз будуть можливими лише після ухвалення рішення про безвізовий режим Європейським Союзом.

Заяви на оформлення біометричних документів приймають 30 підрозділів міграційної служби (25 у всіх областях та 5 у Києві).