Завтра по всій Україні буде сонячно, а температура підніметься до +18

У середу, 25 березня, в Україні потепління посилиться, протягом дня температура повітря досягне 10-15 тепла, в західних областях вона підвищиться до 12-18 градусів тепла.

Антициклон, область високого атмосферного тиску, зумовить у всіх областях суху сонячну погоду. Про це повідомляє «Оpogode». У західній частині опади малоймовірні. Температура повітря 12-18 градусів тепла. У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря 10-15, на Сумщині місцями 7-12 градусів тепла. У центральній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря 10-15 градусів тепла. У східних областях - без опадів. Температура повітря 8-13 градусів тепла. Читайте такожОстанній тиждень березня принесе в Україну потепління до +19 У південній частині опадів не очікується. Температура повітря 9-14 градусів тепла. У Києві буде панувати суха тепла погода. Температура повітря 10-14 градусів тепла. Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, 5-12 м/с.

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