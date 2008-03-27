Україна змінила ставлення до роботи Тимошенко (опитування)

Менше третини українців позитивно оцінюють роботу уряду Юлії ТИМОШЕНКО за перші 100 днів його діяльності.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, позитивно оцінили дії Кабміну Ю.ТИМОШЕНКО 28% опитаних, негативно - 39%, не можуть дати певної оцінки - 32%.

При цьому позитивно оцінюють роботу уряду 51% жителів Заходу України, 38% - Центру, 18% - Півдня і 6% - Сходу.

Негативно оцінюють роботу уряду 72% жителів Сходу, 49% - Півдня, 25% - Центру і 15% - Заходу.

Зазначається, що порівняно із результатами опитування, яке проводилось КМІС 25-29 січня 2008 року, кількість опитаних, які позитивно оцінюють роботу уряду Ю.ТИМОШЕНКО, зменшилася з 37% до 28%, а тих, хто оцінює негативно, - зросла з 20% до 39%.

Опитування проводилось 20-25 березня. Методом інтерв`ю опитано 2037 респондентів, що проживають в усіх областях України.

Статистична похибка вибірки (ймовірність - 0,95 і дизайн-ефект - 1,5) не перевищує 3,5% для показників близьких до 50%, 3,0% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%.