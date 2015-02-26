Чубаров закликав українську владу відновити транспортне сполучення з Кримом

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров закликає українську владу відновити транспортне сполучення з окупованим Росією Кримом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на міжнародній конференції "Крим - це Україна".

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"Нам треба сьогодні відновлювати деякі конкретні дії, щоб усе те, щоби ми не робили до того, як повернемо Крим, усе це було спрямовано на права людини... Треба негайно відновлювати нормальне транспортне сполучення для взаємовідносин між людьми, які живуть в окупованому Криму і на материковій частині України", - наголосив Чубаров.

На його думку, "два, три чи десять диверсантів, які можуть скористатися цими шляхами, - це вже завдання спецслужб".

Голова Меджлісу пояснив, що люди пов'язані з життям на материковій Україні і бажають зберегти ці зв'язки. За його словами, з одного боку, українська влада відкриває дорогу для бізнесу, а з іншого - закриває для нормального спілкування між людьми.

Чубаров повідомив, що кілька днів тому зустрічався з керівництвом України. На цій зустрічі були порушені питання щодо бізнесу, який сьогодні існує між материковою Україною і півостровом. Чубаров розкритикував ситуацію, що коли в Криму окупаційна влада постійно активно порушує права кримчан і при цьому вільно отримує з України продукти, які потім переправляються в Росію.

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"Сьогодні сотні й сотні фур на кордоні. Продукти поставляються до Сімферополя, і це вже ні для кого не секрет, що звідти, з Росії приїжджають порожні фури, на околиці Сімферополя перекидаються продукти з материкової України на ці порожні фури, і вони далі їдуть у Росію, а в цей час у нас (у Криму) сотні людей кидають за грати", - наголосив Чубаров.

Голова Меджлісу, говорячи про безпеку громадян в Криму, відзначив, що звернув увагу "на одну подію сьогоднішнього московського життя", коли на колегії Слідчого комітету РФ під час виступу глави адміністрації президента Володимира Путіна лунало "про високу ймовірність спроб розхитати човен міжнаціональних відносин у Криму". Чубаров пояснив, що це може бути прямою командою, що окупаційна влада може почати штучно зіштовхувати людей.