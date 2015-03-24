Вертоліт, що розбився на Київщині, летів на плановий техогляд

Військовий гелікоптер, який впав у Васильківському районі Київщини, перебував у справному технічному стані. Про це ТСН повідомив речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Трагедія сталася неподалік населеного пункту Гребінки, вертоліт Мі-24 виконував плановий переліт Миргород-Озерне, летів на плановий технічний огляд.

"Вертоліт армійської авіації МІ-24 під час виконання планового польоту за визначеним маршрутом з Миргорода на Озерне внаслідок катастрофи впав і загорівся. На місці трагедії загинув льотчик-оператор, ще двоє членів екіпажу отримали поранення різного ступеня важкості. Нині їх доправлено до медичних закладів, де з ними працюють лікарі", - повідомив Селезньов.

Читайте такожОпубліковано відео з місця аварії вертольота під Києвом

Гелікоптер відновленню не підлягає, на місці трагедії працює комісія, яка має встановити причини та обставини цієї трагедії. В ці хвилини працюють фахівці від Генерального Штабу і інші повноважені особи.