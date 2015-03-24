В ДСНС уточнили кількість жертв аварії вертольота під Києвом - ЗМІ
17:06, 24 березня 2015Суспільство
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В результаті падіння вертольота в Васильківському районі Київської області загинули дві людини, а не одна, як повідомлялося раніше.
REUTERS
Уточнені дані розповіла начальник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан, пише Апостроф.
"Повідомлення про катастрофу надійшло на лінію "101" сьогодні, 24 березня, о 14:24. Це був військовий вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини, ще один отримав травми. НП сталася в районі села Вінницькі Стави",- розповіла начальник прес-служби ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що у Васильківському районі Київської області розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинув офіцер.
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