У Міноборони заявили, що переговори щодо звільнення полонених зайшли в глухий кут

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник заступника міністра оборони Василь Будик.

"Переговорний процес зайшов у глухий кут. Не буду вдаватися в подробиці, але на мій погляд треба щось міняти в цій справі", - написав він.

Будик нагадав, що минулого місяця українській стороні вдалося звільнити з полону бойовиків 42 людини.

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"Цього місяця нас попросили не заважати великому обміну. Незважаючи на те, що ми максимально намагалися не допустити зриву переговорів, вони так чи інакше зайшли в глухий кут. Ми будемо або грати в політику, або займатися звільненням хлопців", - написав він.

Будик також послався на заяву керівника бойовиків ДНР Олександра Захарченка про припинення обміну полоненими. Причиною такого рішення, за словами Захарченка, стало те, що Київ не виконує мінські домовленості.