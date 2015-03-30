В окупованому Криму ще одного учасника акції пам'яті Шевченка засудили до "обов'язкових робіт"

У Залізничному районному суді Сімферополя сьогодні відбувся суд у справі Куртсєїта Абдуллаєва, який брав участь в акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка 9 березня в Сімферополі.

Активісту присудили 20 годин обов'язкових робіт, визнавши винним за законами Росії в тому, що він як учасник акції не дотримувався регламенту проведення заходу, демонструючи прапор України з написом: «Крим - це Україна», передає «Крым.Реалии».

Абдуллаєв свою вину не визнає і має намір оскаржити її.

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Адвокат Абдуллаєва Джеміль Темиш заявив, що має намір оскаржити це рішення суду, але за межами півострова.

9 березня в Сімферополі співробітники поліції затримали організатора мітингу до дня народження Шевченка Леоніда Кузьміна і ще двох учасників акції: Олександра Кравченка і Вілідара Шукурджієва. За словами поліцейських, приводом для затримання стало використання на мітингу української символіки.

12 березня відбувся суд, на якому активістам винесли покарання за використання української атрибутики - наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції. Активістам судом призначено обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному.