Тимошенко: нема підстав для погіршення стосунків з Росією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бачить підстав для погіршення українсько-російських відносин, навіть за умови приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, присвяченій 100 днів діяльності уряду.

«Нема підстав для погіршення стосунків з Росією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що 18 квітня до Україні на чолі з прем’єр-міністром Російської Федерації прибуде делегація високого рівня.

«Ми по кожному напрямку з’ясуємо пріоритети і почнемо більш ефективно працювати, ніж у попередні часи», - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що згода країн-членів НАТО під час Бухарестського самміту на приєднання України до ПДЧ означатиме лише посилення співпраці між нашою державою та Альянсом.

«Якщо мова дійде до вступу України до НАТО, то, я ще раз нагадую, що це відбуватиметься через всеукраїнський референдум», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.