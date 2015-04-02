Волонтери заявили, що їх зміни до законів дозволять швидше забезпечувати армію

Запропоновані волонтерами зміни до законів дозволять набагато швидше і якісніше матеріально забезпечувати Збройні сили України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони Давид Араханія, коментуючи спільні законодавчі ініціативи волонтерів і фахівців Адміністрації президента стосовно спрощення закупівель для армії.

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Араханія пояснив, що після набуття чинності нового законодавства терміни проведення держзакупівель послуг і товарів для Збройних сил суттєво скоротяться. На сьогодні, за його словами, на закупівлі для потреб військових потрібно щонайменше три місяці. У разі ухвалення запропонованих змін до законів будуть запроваджені електронні торги, що скоротить терміни закупівель до 7 днів.

Також він зазначив, що законопроекти передбачають унеможливлення подання скарг до Антимонопольного комітету, які суттєво затягують терміни проведення закупівель: одним із законопроектів встановлюється, що оскаржувати результати торгів можна лише у суді. Таким чином, пояснив Араханія, зірвати торги шляхом подання скарг до АМКУ вже не вдасться.

Крім того, він повідомив, що одним із законопроектом передбачено наближення зразка уніформи українських військовослужбовців до стандартів НАТО.

“Сьогодні уряд визначає, який тип форми і в якій комплектації, якому підрозділу можна купувати. Буде скасовано такі речі як парадна форма, повсякденна форма. Буде єдина форма, яка відрізнятиметься лише нашивками, за якими можна буде відрізнити звідки військовослужбовець, — з Нацгвардії, Збройних сил, прикордонників тощо”.

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Крім того, Араханія розповів, що в разі внесення змін до законодавства буде значно спрощено ведення бізнесу в Україні для іноземних виробників продукції військового призначення. Держава гарантуватиме незмінні «правила гри» на певний період — «розрахункової окупності інвестицій».

Як повідомляв УНІАН, фахівці Адміністрації президента України спільно з волонтерами розробили 6 законопроектів, які суттєво скоротять час на проведення державних закупівель для армії.

Це, зокрема, проекти законів про державно-приватне партнерство у сфері національної безпеки і оборони; про внесення змін до статті 2 закону про здійснення державних закупівель; про особливості здійснення державних закупівель та робіт і послуг для забезпечення потреб оборони в особливий період; про внесення змін до ст. 7 закону про господарську діяльність у Збройних силах України; про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення системи речового забезпечення.