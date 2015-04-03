Прокуратура Криму почала провадження за фактом передачі Росії "Артеку"

Про це повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожМЗС закликав ЮНЕСКО засудити передачу "Артеку" у власність РФ

За даними Генпрокуратури, 1 квітня прокуратурою Криму розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння посадовими особами незаконно створеного органу – "Ради міністрів республіки Крим" майном найбільшого в Україні дитячого табору – Міжнародний дитячий центр "Артек", що перебуває у державній власності, шляхом передачі майна дитячої здравниці у власність РФ (ч. 5 ст. 191 КК України). Як наслідок, українській державі заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах, підкреслили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2015 року так звана "Рада міністрів республіки Крим" прийняла рішення про передачу "Артеку" з "державної власності республіки Крим у федеральну власність".