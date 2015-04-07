У Харкові демонтують пошкоджену внаслідок теракту стелу з державним прапором

Як передає кореспондент УНІАН, біля стели зараз працюють два підйомні крани.

Робітники зняли з пошкодженої конструкції полотнище Державного прапора України. Всередині стели вони за допомогою зварювального апарату зробили два отвори, через які за допомогою крана підчепили стелу.

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У цей час робітники газозварного апарату зрізають стелу біля підніжжя, де був епіцентр вибуху. Рух автотранспорту проспектом Правди перекритий.

Працівники міліції не пропускають перехожих до місця, де ведуться роботи.

Раніше УНІАН повідомляв, що у центрі Харкова невідомі підірвали стелу з державним прапором.