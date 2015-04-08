ЗМІ повідомили про нові блокпости в Криму, на яких силовики ретельно обшукують людей (відео)
У кримському селищі Гаспра (Велика Ялта) з'явився новий блокпост, на якому кожна людина зазнає ретельного обшуку.
Про це повідомляє ялтинський активіст Сергій Псарьов, який розмістив на доказ відео, передають Крим. Реалії.
За його інформацією, людей, які в'їжджають і виїжджають, на блокпості ретельно обшукують.
«На східному в'їзді в селище встановлений блокпост, де автомобілі, які в'їжджають і виїжджають, без суду і слідства зазнають принизливого обшуку. Все це безумовно приверне нових туристів і відпочиваючих. Ласкаво просимо додому товариші», - написав він.
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Минулого тижня по всьому півострову силовики встановили блокпости на дорогах, на в'їздах до міст і деяких селищ. Дані дії супроводжувалися обшуками машин і будинків.
Як повідомили пізніше в МВС Росії на території Північно-Кавказького федерального округу та в Криму в ході оперативно-стратегічних навчань «Заслін-2015» відпрацювали вступні щодо посилення охорони кордонів і проведення антитерористичних заходів. Навчання, за інформацією російського відомства, триватимуть до 10 квітня.