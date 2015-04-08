ЗМІ повідомили про нові блокпости в Криму, на яких силовики ретельно обшукують людей (відео)

Про це повідомляє ялтинський активіст Сергій Псарьов, який розмістив на доказ відео, передають Крим. Реалії.

За його інформацією, людей, які в'їжджають і виїжджають, на блокпості ретельно обшукують.

«На східному в'їзді в селище встановлений блокпост, де автомобілі, які в'їжджають і виїжджають, без суду і слідства зазнають принизливого обшуку. Все це безумовно приверне нових туристів і відпочиваючих. Ласкаво просимо додому товариші», - написав він.

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Минулого тижня по всьому півострову силовики встановили блокпости на дорогах, на в'їздах до міст і деяких селищ. Дані дії супроводжувалися обшуками машин і будинків.

Як повідомили пізніше в МВС Росії на території Північно-Кавказького федерального округу та в Криму в ході оперативно-стратегічних навчань «Заслін-2015» відпрацювали вступні щодо посилення охорони кордонів і проведення антитерористичних заходів. Навчання, за інформацією російського відомства, триватимуть до 10 квітня.