Суд Нідерландів долучив Україну до справи про повернення скіфського золота - ЗМІ

Як повідомляє Радіо Свобода, Україні необхідно до 20 травня звернутися до суду з позовними документами, щоб повноцінно долучитися до судового розгляду.

Колекція з більш ніж однієї тисячі предметів стародавньої скіфської цивілізації була передана амстердамському музею Алларда Пірсона в лютому 2014 року для участі у виставці "Крим: золото та секрети Чорного моря".

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року колекція скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці у музеї Алларда Пірсона. Після анексії Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати до кримських музеїв, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури Росії наполягає на передачі колекції скіфського золота у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

21 січня 2015 року в амстердамському суді відбулася перша формальна зустріч у рамках судового процесу, який музеї тимчасово окупованого Криму, котрі незаконно і всупереч міжнародному праву визнали юрисдикцію Російської Федерації, розпочали проти Амстердамського університету.

Кримські музеї вимагають повернути їм колекцію скіфських коштовностей, яка експонувалася в музеї Алларда Пірсона при Амстердамському університеті в рамках виставки "Крим: золото і секрети Чорного моря" з лютого по вересень 2014 року.

Офіційна позиція України – експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово не знаходиться під українським контролем, їх треба передати безпосередньо Державі Україна.

Зустріч у суді 21 січня мала процедурний характер. Амстердамський суд повинен був вирішити питання про долучення Держави Україна як сторони у справі.