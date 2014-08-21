Рішення голландців залишити в себе "скіфське золото" вигідне Україні - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури Євген Нищук повідомив на прес-конференції.

За словами міністра, Нідерланди прийняли рішення поки що продовжити експонування музейних цінностей із Криму, але Україна добиватиметься того, щоб вони були повернуті не у Крим, а до історичного музею в Києві. Для цього Мінкультури звернеться з позовом до РФ, сказав Нищук.

Читайте такожУкраїнська виставка золота скіфів залишиться у Нідерландах до вересня“20-го числа голландська сторона прийняла рішення залишити виставку в себе, не передавши її ні у Крим, ні у Київ. Але нам це зараз вигідно, оскільки ми збираємось судитися з російською стороною”, - сказав Нищук.

Як повідомляв УНІАН, виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" було відкрито в археологічному музеї Амстердамського університету на початку лютого. Вона сформована з колекцій п'яти українських музеїв, один з яких знаходиться у Києві, чотири – в окупованому Росією Криму. Серед більш як 500 експонатів - артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені, мечі, панцирі, предмети побуту стародавніх греків і скіфів.

Наприкінці березня МЗС України направило Нідерландам ноту з проханням гарантувати повернення Україні експонатів з виставок українських музеїв.