Україна планує повернути скіфське золото, яке експонується у Нідерландах

Україна планує у вересні повернути до Києва всю колекцію виставки «Крим: золото і таємниці Чорного моря», що експонується в Нідерландах.

Про це заявила заступник міністра культури України з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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«Вся колекція виставки «Крим: золото і таємниці Чорного моря» буде повернена в Україну, всі 2111 предметів», - наголосила вона.

За її словами, кінець тимчасового зберігання експозиції наступає 31 серпня, коли буде останній день демонстрації. Упродовж вересня планується повернути виставку в Україну.

«Вже 1 вересня співробітники Національного історичного музею будуть в Амстердамі з метою демонтажу, пакування виставки і її відправлення в Україну. Юридично повністю оформлено повернення 19 головних експонатів», - повідомила Фоменко.

При цьому вона зазначила, що коли «ми говоримо про скіфське золото, то говоримо саме про ці 19 експонатів - це найцінніші експонати: скіфський шолом та меч, які і являють собою ядро експозиції».

Зберігачем всієї колекції визначено Національний історичний музей України, він знаходиться в Києві і має все необхідне обладнання для того, щоб зберігати цю колекцію і експонувати її, підкреслила вона.

Водночас Фоменко зазначила, що 20 серпня археологічний Музей Алларда Пірсона в Амстердамі, де експонується виставка, оприлюднив заяву про неможливість повернення експонатів до України, доки це питання не буде вирішено у судовому порядку.

«На сьогодні Мінкультури України не згодне з цією позицією і ми вживаємо всіх заходів для неможливості реалізації такої ідеї музею», - зазначила Фоменко.

«Ми плануємо повернути всю виставку вже у вересні. Якщо ми не досягнемо принципової згоди під час перебування представників нашого музею, ми готові вирішувати подальшу долю експозиції судовим арбітражним шляхом», - повідомила заступник міністра. При цьому вона підкреслила, що така ситуація не є критичною, адже «нідерландська сторона не передає цю експозицію ані нам, на територію континентальної України, ані кримським музеям».

«Тобто, на нашу думку, питання полягає в суто юридичній площині, яке буде вирішено найближчим часом», - сказала Фоменко.

У разі, якщо не вся колекція буде повернена одразу в Україну, вона буде знаходитися на тимчасовому зберіганні в Музеї Алларда Пірсона.

«В усіх контрактах, які були укладені між музеями, а музеї це не власники музейного фонду країни, вони знаходяться в стані оперативного управлінця музейними предметами, в усіх контактах прописано, що всі музейні предмети є власністю України», - наголосила Фоменко.

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Як повідомлялося, в лютому цього року колекція скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря» у музеї Алларда Пірсона. Після анексії Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати до кримських музеїв, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури Росії наполягає на передачі колекції скіфського золота у власність Росії, а не України.

Виставка складається з колекцій п’яти музеїв, один із яких розташований у Києві, а чотири у Криму.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.