У Мінкультури наголошують, що Україна готова боротися за кримське скіфське золото в судах

Міністр культури Євген Нищук наголошує, що Україна готова звертатися до судів щодо кримського скіфського золота.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо долі кримського скіфського золота.

“Воно в надійних руках, слава Богу, в голландських”, - сказав міністр.

Міністр наголосив, що “ми не шкодуємо грошей на те, щоб увійти навіть в суди”. Він нагадав, що згідно із законодавством у випадках збройного конфлікту Міністерство культури має можливість саме встановлювати, куди мають повертатися українські музейні експонати та надбання культури, якщо вони знаходяться під наглядом ЮНЕСКО.

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“Ситуація така, що Російська федерація звісно кинулася, почула про цю ситуацію, почали активно казати, що так не може бути, і що їх треба повернути в Крим зараз. Ми знаємо, яким шляхом вони будуть туди летіти. Тому ми заблокували цю ситуацію, ми входимо в судову історію”, - сказав він.

Нищук також зауважив, що термін виставки було навмисно продовжено Україною для того, щоб затягнути час і потім повернути експонати. “Там не тільки експонати Херсонесу Таврійського, там з Історичного музею також”, - сказав міністр і додав, що наразі ситуація під контролем.

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Як повідомляв УНІАН, виставка "Крим: золото і секрети Чорного моря" відкрили в археологічному музеї Амстердамського університету на початку лютого. Вона сформована з колекцій п'яти українських музеїв, один з яких знаходиться в Києві, чотири – в окупованому Росією Криму. Серед більш як 500 експонатів - артефакти з скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені, мечі, панцирі, предмети побуту стародавніх греків і скіфів.

Наприкінці березня МЗС України направило Нідерландам ноту з проханням гарантувати повернення Україні експонатів з виставок українських музеїв.

Виставка в Нідерландах триватиме до вересня.