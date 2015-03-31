Визначені два кращих дизайни машин нової патрульної служби (фото)
Голосування визначило два дизайни автомобілів патрульної служби України, на основі яких буде прийнято рішення про зовнішній вигляд цих авто.
За результатами голосування переможцем визнано дизайн №4 (на фото зверху). Про це повідомляє прес-служба МВС.
На другому місці - дизайн №6.
Протягом минулого тижня громадяни мали можливість голосувати на сайті МВС і в соціальних мережах за той зразок оформлення патрульного автомобіля, який їм сподобався найбільше. В опитуванні взяли участь майже 34,5 тис. респондентів.
Остаточний варіант вибере створена при МВС робоча група. До її складу увійшли експерти з питань графічного оформлення. Крім того, до складу групи увійдуть представники кількох підрозділів МВС - Державного науково-дослідного інституту, Центру безпеки дорожнього руху.
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Члени робочої групи планують створити дизайн патрульного автомобіля на основі дизайнів-переможців. Повідомляється, що при створенні графічної схеми враховують такі нюанси, як колірна гамма, зручність читання шрифтів тощо.