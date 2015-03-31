Визначені два кращих дизайни машин нової патрульної служби (фото)

За результатами голосування переможцем визнано дизайн №4 (на фото зверху). Про це повідомляє прес-служба МВС.

На другому місці - дизайн №6.

Протягом минулого тижня громадяни мали можливість голосувати на сайті МВС і в соціальних мережах за той зразок оформлення патрульного автомобіля, який їм сподобався найбільше. В опитуванні взяли участь майже 34,5 тис. респондентів.

Остаточний варіант вибере створена при МВС робоча група. До її складу увійшли експерти з питань графічного оформлення. Крім того, до складу групи увійдуть представники кількох підрозділів МВС - Державного науково-дослідного інституту, Центру безпеки дорожнього руху.

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Члени робочої групи планують створити дизайн патрульного автомобіля на основі дизайнів-переможців. Повідомляється, що при створенні графічної схеми враховують такі нюанси, як колірна гамма, зручність читання шрифтів тощо.