У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, чудо сходження вогню відбулося близько 14:20 після молитов патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч прочан з усього світу.

Єрусалимський патріарх передав вогонь тим, хто знаходився в храмі, після чого він за лічені хвилини був поширений серед тих, хто чекав на вулиці.

Благодатний вогонь сьогодні буде доставлено до Києва офіційною делегацією Української Православної Церкви.

“Ми пережили найважчий рік, мабуть, не тільки в історії сучасної України, а й взагалі в історії нашої Батьківщини. І тому кожен з нас чекає, що Благодатний вогонь запалить в наших серцях любов. Ту любов, яку ми якось втратили… Сподіваємося, що Благодатний вогонь принесе нашій країні мир і бажання почути один одного”, - сказав глава української делегації, керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

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“Цього року ми по-особливому сприймаємо Благодатний Вогонь - як символ довгоочікуваного і такого бажаного миру. Доторкнувшись цього чуда, ми просимо у Бога, щоб Він поновив у наших серцях любов, віру, надію та душевний і загальносуспільний мир, який так потрібен сьогодні Україні”, - додав член української делегації, глава адмінапарату Київської Митрополії ієромонах Віктор (Коцаба).

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, представники єпархій зможуть одержати Благодатний вогонь у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» біля 19.30 - 20.00.

Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться о 23.00.Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій роздасть Благодатний Вогонь тисячам віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.