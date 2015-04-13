ДСНС: Внаслідок потужного вибуху травмовано двоє людей у Запорізькій області



Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 13 квітня, о 14:04 на території приватного домоволодіння по вулиці Ломоносова в місті Мелітополь виникла надзвичайна подія. Потужний вибух почув оперативний черговий Мелітопольського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Співробітник ДСНС вибіг на вулицю і побачив стовбур диму та пилу. Подія виникла майже в 500 метрах від управління. Вже за три хвилини на місці пригоди знаходились 2 одиниці техніки та 10 рятувальників.

Пізніше до служби порятунку «101» почали надходити дзвінки від сусідів та випадкових свідків, під час яких люди повідомляли про надзвичайну подію.

Вогнеборці відразу приступили до розбирання будівельних конструкцій, де виявили власника помешкання. Він встиг повідомити бійців ДСНС, що знаходився у помешканні один, після чого втратив свідомість. Також, під час вибуху від уламків постраждала сусідка, яка гуляла на вулиці з дітьми. За попередніми даними жінка отримала закриту черепно-мозкову травму.

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Постраждалого 42-річного чоловіка, зазначається в повідомленні, госпіталізували зі значними опіками та іншими травмами до реанімаційного відділення, а 32-річну жінку направили до травматологічного відділення Мелітопільської міської лікарні №1.

На місці пригоди створений штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної події, до якого входять місцеві органи влади, представники силових структур, рятувальники та працівники газової служби.

Комісія відпрацьовує версії події, одна з яких вибух газу, а інші версії відпрацюють слідчі органи, підкреслюється в повідомленні.